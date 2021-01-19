«Фонбет» стал официальным партнером мадридского «Реала» в России и СНГ 

«Мы очень рады стать официальным партнером мадридского «Реала» в России и СНГ. «Реал» — один самых титулованных и узнаваемых футбольных клубов в мире. Это команда с большой историей и серьезной репутацией. «Реал» стремится выигрывать в каждом матче и быть образцом честной и красивой игры.
«Фонбет» — лидер на букмекерском рынке СНГ и тоже стремится быть лучшим в своем деле. Уверен, что наше сотрудничество с «Реалом» будет продуктивным и взаимовыгодным», — заявил генеральный директор БК «Фонбет» Александр Парамонов.
«Реал» — это топ-бренд. Это намного больше, чем футбольный клуб. Футболки «Реала» продаются по всему миру, клуб открывает свои рестораны, магазины, участвует в социальных и благотворительных проектах.
Мы планируем активировать контракт не только в России, но и во всех регионах СНГ, в которых присутствует «Фонбет» — в Беларуси и Казахстане. Наша совместная задача с «Реалом» — подарить уникальные футбольные впечатления болельщикам клуба и любителям футбола», — прокомментировала соглашение директор по маркетингу БК «Фонбет» Алина Якиревич.