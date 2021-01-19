«Фонбет» стал официальным партнером мадридского «Реала» в России и СНГ 

Мы планируем активировать контракт не только в России, но и во всех регионах СНГ, в которых присутствует «Фонбет» — в Беларуси и Казахстане. Наша совместная задача с «Реалом» — подарить уникальные футбольные впечатления болельщикам клуба и любителям футбола», — прокомментировала соглашение директор по маркетингу БК «Фонбет» Алина Якиревич.