Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Матч-центр
12 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Гранада
Гранада
2 0
Осасуна Осасуна
Атлетико М
Атлетико М
2 0
Севилья Севилья
12 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Бёрнли
Бёрнли
0 1
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 2
Эвертон Эвертон
13 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 0
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 1
Фулхэм Фулхэм
14 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Арсенал
Арсенал
0 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
15 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
1 0
Байер Байер
16 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
2 2
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Кёльн
Кёльн
0 0
Герта Герта
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 0
Арминия Арминия
16 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 3
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
0 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 0
Бёрнли Бёрнли
17 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Бавария
Бавария
2 1
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 1
Шальке-04 Шальке-04
17 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 3
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
0 0
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Арсенал
Арсенал
3 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
19 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Кадис
Кадис
2 2
Леванте Леванте
Вальядолид
Вальядолид
0 2
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
23:30
Севилья Севилья
19 января

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
1 0
Вердер Вердер
Майнц
Майнц
22:30
Вольфсбург Вольфсбург
Байер
Байер
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
19 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 0
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лестер Сити
Лестер Сити
23:15
Челси Челси
20 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Хетафе
Хетафе
21:00
Уэска Уэска
Бетис
Бетис
23:00
Сельта Сельта
Вильярреал
Вильярреал
23:30
Гранада Гранада
20 января

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
20:30
Кёльн Кёльн
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
22:30
Унион Унион
Арминия
Арминия
22:30
Штутгарт Штутгарт
20 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
×
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
21:00
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм
Фулхэм
23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
21 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Валенсия
Валенсия
21:00
Осасуна Осасуна
Эйбар
Эйбар
23:30
Атлетико М Атлетико М
21 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
23:00
Бёрнли Бёрнли
22 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Вальядолид Вальядолид
22 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
23 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Уэска
Уэска
16:00
Вильярреал Вильярреал
Севилья
Севилья
18:15
Кадис Кадис
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
20:30
Бетис Бетис
23 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Байер
Байер
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Унион Унион
Майнц
Майнц
17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
23 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
24 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Осасуна
Осасуна
16:00
Гранада Гранада
Эльче
Эльче
18:15
Барселона Барселона
Сельта
Сельта
20:30
Эйбар Эйбар
24 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Бавария Бавария
Хоффенхайм
Хоффенхайм
20:00
Кёльн Кёльн
25 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Хетафе Хетафе
26 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
21:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
21:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
23:15
Арсенал Арсенал

Агент Федора Смолова подтвердила слухи о его романе с внучкой Ельцина 

Passion.ru 26 минут назад
Менеджер футболиста Федора Смолова подтвердила его слухи о романе с Марией Юмашевой, внучкой Бориса Ельцина. Елена Болотова рассказала об этом в эфире YouTube-шоу KonOff.
Марию и Федора подозревали в романтических отношениях ещё с осени 2029 года. Обсуждать возможный Роман стали активнее после того, как пара вместе встретила 2020 год в доме родителей Марии на острове Сен-Бартс в Карибском море. Там же они провели праздник и в этом году, выложив фото с друзьями.
Агент Смолова заявила, что ее подопечный не хочет привлекать к себе внимание общественности без значимых результатов на футбольном поле. Печальный опыт у него уже был — его брак с Викторией Лопыревой получил широкую огласку, и отношения обсуждались больше, чем его успехи.

«Мы не хотим, чтобы опять был этот перекос, чтобы сначала обсуждалась личная жизнь, а потом уже уже профессиональные достижения», — сказала Болотова, добавив, что Федор ушел в тень до того момента, когда ему будет, чем гордиться на футбольном поле.

Passion.ru: последние новости
Алина Кабаева тайно родила ребенка? СМИ снова сообщили о секретных родах гимнастки Алина Кабаева тайно родила ребенка? СМИ снова сообщили о секретных родах гимнастки Теннисист Дмитрий Турсунов разводится с женой через 10 месяцев после рождения ребенка Теннисист Дмитрий Турсунов разводится с женой через 10 месяцев после рождения ребенка «Заблокировал детей в телефоне»: экс-супруга Аршавина рассказала о его поведении после развода «Заблокировал детей в телефоне»: экс-супруга Аршавина рассказала о его поведении после развода
Комментарии 7
Футбол , Видео , Борис Ельцин , Елена Болотова , Федор Смолов , Виктория Лопырева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
02:02
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
Хоккей Статьи
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение