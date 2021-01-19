«Мы не хотим, чтобы опять был этот перекос, чтобы сначала обсуждалась личная жизнь, а потом уже уже профессиональные достижения», — сказала Болотова, добавив, что Федор ушел в тень до того момента, когда ему будет, чем гордиться на футбольном поле.