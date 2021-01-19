Бориса Ротенберга прооперировали в Барселоне 

Игрока оперировали в Барселоне. В ближайшие дни 34-летний Ротенберг вернется в расположение «Локомотива», который находится на сборе в Испании, и продолжит восстановление.

Ротенберг продолжает восстановление после травмы крестообразных связок колена, полученной еще в декабре 2018 года в кубковом матче с «Рубином». С тех пор в официальных матчах он на поле не выходил.