Бориса Ротенберга прооперировали в Барселоне 

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг перенес операцию по удалению фиксирующей пластины, сообщает пресс-служба московского клуба в твиттере.
Игрока оперировали в Барселоне. В ближайшие дни 34-летний Ротенберг вернется в расположение «Локомотива», который находится на сборе в Испании, и продолжит восстановление.
Ротенберг продолжает восстановление после травмы крестообразных связок колена, полученной еще в декабре 2018 года в кубковом матче с «Рубином». С тех пор в официальных матчах он на поле не выходил.