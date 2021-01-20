Заболевший коронавирусом Малафеев поблагодарил фанатов за поддержку

«Я благодарю супругу и всех, кто поддерживает меня. Нахожусь под наблюдением врачей. В целом всё хорошо. Не раз побеждали. Уверен, что победим и сейчас! Ещё раз спасибо вам за тёплые слова. Следите за здоровьем, берегите себя и близких», — написал Малафеев в своём Instagram.