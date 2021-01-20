Заболевший коронавирусом Малафеев поблагодарил фанатов за поддержку

Бывший голкипер петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев рассказал о своём самочувствии после госпитализации из-за коронавирусной инфекции.
«Я благодарю супругу и всех, кто поддерживает меня. Нахожусь под наблюдением врачей. В целом всё хорошо. Не раз побеждали. Уверен, что победим и сейчас! Ещё раз спасибо вам за тёплые слова. Следите за здоровьем, берегите себя и близких», — написал Малафеев в своём Instagram.
Ранее сообщалось, что жена Малафеева раскрыла подробности его заболевания