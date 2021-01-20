Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщила его жена Анна.
Напомним, что в СМИ сообщалось о положительных тестах на коронавирус у нападающего "Зенита" Артема Дзюбы и вратаря петербургского клуба Андрея Лунева.
"Вакцинировался ли муж от ковида? Да, он посчитал вакцинацию для себя необходимой мерой", — написала Анна Семак в Instagram.
После 19 туров РПЛ петербургский "Зенит" набрал 41 очко и расположился на первом месте в турнирной таблице, опережая московский ЦСКА на четыре очка.
Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.