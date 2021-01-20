Месси и Роналду вошли в команду года по версии УЕФА 

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвала состав символической команды 2020 года.
В команду года вошли: — голкипер: Мануэль Нойер («Бавария»);
— защитники: Йозуа Киммих («Бавария»), Серхио Рамос («Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Альфонсо Дэвис («Бавария»);
— полузащитники: Тьяго Алькантара («Бавария», «Ливерпуль»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»);
— форварды: Криштиану Роналду («Ювентус»), Неймар («Пари Сен-Жермен»), Роберт Левандовски («Бавария»).
Команда года была сформирована по итогам голосования, прошедшего на сайте организации.
Ранее УЕФА опубликовал календарь молодёжного Евро-2021.