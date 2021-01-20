«Болонья» интересуется форвардом ЦСКА Гайчем 

По информации 1000cuorirossoblu, в шорт-лист итальянского клуба также входят Антонио Санабрия («Бетис»), Кароль Свидерски (ПАОК), Пьетро Пеллегри («Монако») и Сэм Ламмерс («Аталанта»).

Ранее сообщалось об интересе к Гайчу со стороны «Бока Хуниорс», «Трабзонспора» и «Дженоа».

Аргентинец перешел в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года за 8,5 миллиона евро. В текущем сезоне футболист провел за армейцев 18 матчей (451 минуту), забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт форварда с красно-синими рассчитан до 2025 года.