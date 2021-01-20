Лодыгин перешел в греческий клуб

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Соглашение с 30-летним голкипером рассчитано до конца нынешнего сезона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PAS Giannina FC (@pasgianninafc) Последним клубом Лодыгина был тульский «Арсенал», из которого футболист ушел 1 августа 2020 года по окончании контракта.

В 2019 году Лодыгин выступал за греческий «Олимпиакос» и турецкий «Газиантеп». В сезоне-2019/2020 Юрий сыграл в двух матчах «Арсенала», пропустил пять мячей.