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20 января «Оренбург» сообщил о подписании контракта с украинским полузащитником Александром Нойоком. 28-летний уроженец Херсона присоединился к российскому клубу на правах свободного агента после истечения контракта с брестским «Динамо».

На родине футболиста не все восприняли его выбор положительно. Некоторые украинцы раскритиковали Нойока в его инстаграме за предательство.

sanych_89: «Предатель, позор!»

Romantonyk: «Приветствую в братстве кормильцев, готовься к хейту».

a. n. d. r. e. y_8: «Слава Украине, сюда не возвращайся, кормилец ****** (гребаный)».

patrik.pes: «Казачок-то засланный».

_serg1yko_s_: «Эх, Саня, ты ж капитаном молодежной сборной был… Как так…»

high_level_casual: «Он еще в сборную хотел😂😂😂 Туда ему и дорога».