Аршавин рассказал о предложении возобновить карьеру 

"Мне недавно в Казахстане предложили возобновить карьеру в одном клубе. У меня нет желания. Я сказал, что в Казахстане мог только в одной команде играть. Иначе меня не поймут. Карьеру уже не возобновлю никогда. Чтобы стать тренером, там лицензию надо получать. Такое вообще планировали, но сейчас учёба пошла в другом направлении", — сказал Аршавин.