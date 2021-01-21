ФИФА выступила против создания Европейской премьер-лиги 

"Ввиду недавних слухов в СМИ о создании закрытой европейской Суперлиги некоторыми клубами ФИФА и шесть конфедераций хотят еще раз повторить и подчеркнуть, что подобное соревнование не будет признано ни ФИФА, ни любой конфедерацией, — говорится в заявлении. — Как следствие, любой клуб или игрок, участвующие в турнире, не будут допущены к выступлению в любом соревновании, организованном ФИФА или конфедерациями".