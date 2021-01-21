Ожидается, что контракт подпишут на следующей неделе — 26 января. А в ближайшее время форвард отправится в Италию на медицинское обследование.

С нетерпением ждем официального оформления сделки и рассказываем, что итальянские болельщики говорят об Александре.

Почему понадобился «Фиорентине»

У «фиалок» ужасающие проблемы с реализацией. У команды 18 забитых мячей за 18 туров, меньше только у аутсайдера «Пармы» — 14. И это при том, что «Фиорентина» занимает 14-е место из 20 по количеству созданных моментов. Статистика xG подтверждает этот тезис — «Фиорентина» забила на 7,28 гола меньше ожидаемого. Хуже реализация в Италии только у «Удинезе» — 8,93. Сербский форвард Душан Влахович забил 6 голов при ожидаемых 9,13, Куаме — 1 при 3,33 xG. Других нападающих просто нет.

Последней каплей стало недавнее поражение «Фиорентины» от «Наполи» со счетом 0:6. Генеральный директор клуба Даниэле Праде назвал это унижением и на следующий день вместе с тренером Чезаре Пранделли был «на ковре» у президента Рокко Комиссо. Судя по всему, на этой встрече и было принято решение срочно подписать еще одного нападающего.

Что пишут болельщики

Твиттер

@Sashka10774: «Кокорин — хороший второй нападающий, но он прирожденный возмутитель спокойствия, не говоря уже о том, что у него проблемы с алкоголем. Недаром три года назад его посадили в тюрьму за нападение на человека. Он неуправляем».

@peppelof: «Макси Гомес в сто раз лучше Кокорина, поэтому мы возьмем Кокорина. Праде, уходи».

@GuidoMarino11: «Ставка на Кокорина — большой риск для „Фиорентины“. Плохой во всех отношениях мальчик, за плечами которого 2-3 года очень насыщенных событий».

«Форум болельщиков «Фиорентины»

aLex: По моему, журналисты специально вбрасывают такие новости, чтобы потом посмеяться с комментариев фанатов.

Princebuster: Хватит! Хватит! Хватит! Рокко, разгони их! Праде оказался действительно неадекватным. Вы хотите продолжить тратить деньги и время?

La grande illusione: Травма бедра. Отлично. Трансфер ожидается сразу после артропластики. Моя бедная «Фиорентина». Какой ужасный конец.

Paolo.rV: Психически больной и хромой русский — вот чего не хватает всему этому фарсу.

Singleton: То есть один сломанный и второй без игровой практики, два прекрасных кандидата.

Manuele: Идеально. Серьезные проблемы с поведением, никогда не играл за пределами России, сломан. Не играл два года, не второй нападающий. Нам нужен всего лишь второй форвард в поддержку Влаховичу. Нужен опытный игрок? Возьмите хотя бы Жервиньо. Позор. Рокко, гони их.

Zeman: Между Кокориным и Инглезе (что мне совсем не нравится) я предпочитаю последнего. По крайней мере, он привык к чемпионату Италии и не сошел с ума. Кокорин — русский с головой Кассано. Я хочу Азмуна, Торрейру, Гомеса и Одриосолу.

Что про Кокорина пишут СМИ

Стефано Сильвестри, Goal.it

«Тюрьма, в которую Кокорин угодил вместе со своим партнером по рейвам Мамаевым — лишь последняя история его похождений. В 2016-м он был оштрафован «Зенитом» за вечеринку после чемпионата Европы. Да и вообще Кокорин любит доставлять себе безумные удовольствия — за два года до этого его сфотографировали с парочкой стриптизерш. А что насчет пушек, из которых он стрелял на свадьбе своего друга Алана Чочиева ? Блаженный юноша выложил это в инстаграм, что вызвало жесткую реакцию.

Несмотря на то, что Кокорин как-то сказал, что не знал о том, что Марадона играл за «Наполи», это неплохой нападающий. Он — ученик Фабио Капелло и самый молодой автор гола в истории «Динамо» . Помимо скандальных историй в его послужном списке Евро-2016 и ЧМ-2014. Однако последнее его выступление за сборную датируется 2017 годом, очень давние времена».

Антонио Беллони, Riservadilusso.it

«Есть что-то демоническое в склонности к самоуничтожению, которая всегда пронизывала русскую душу и часто вела ее по гибельному пути. Карьера Александра Кокорина представляет собой это спортивное воплощение, которое помогает лучше понять стремительный и противоречивый, но в то же время захватывающий советский характер.

Несмотря на социокультурный контекст, изменившийся спустя два столетия, фигура Кокорина, подобная фигуре Раскольникова, главного героя «Преступления и наказания», кажется совсем не анахроничной. Это демонстрация того, как русскую душу почти двести лет спустя все еще мучают все те же демоны.

Кокорину, мальчику, поцелованному футбольным талантом, было бы легко вести более умеренный образ жизни и на 100% сосредоточиться на своей карьере, как это делают другие молодые люди. В том числе русские. Однако он, кажется, страдает тем же синдромом, который мешает Раскольникову вести тихую жизнь: оба испытывают полное отвращение к обыденности и обманывают скуку, экспериментируя с любопытством в самых темных глубинах своей души, нарушая закон. Когда кажется, что все идет в направлении идеи добра, они оба нажимают кнопку самоуничтожения. Сезон из-за травмы голени начался для него не лучшим образом: всего 2 гола в 10 матчах. Сейчас ему 29 лет, и время для футбольного искупления сокращается все быстрее».