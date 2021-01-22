Бушманов поделился мнением об игре Кокорина в «Спартаке» 

Экс-футболист московского "Спартака" Евгений Бушманов поделился мнением об игре Александра Кокорина в столичном клубе, передает Rusfootball.info.
Напомним, 21 января стало известно, что форвард пройдет медосмотр в итальянской "Фиорентине".
"Почему у Кокорина не задались дела в "Спартаке"? Не он первый и не он последний. Игрок приходит в какой-то клуб, и у него не получается там заиграть. Так иногда бывает. Не его команда? Скорее всего, так", — сказал Бушманов.
Ранее Валерий Шмаров поделился ожиданиями от игры Кокорина в "Фиорентине".