Неожиданно, но факт. Александр Кокорин , толком не игравший за «Спартак», перешел в «Фиорентину». Причем на третью зарплату в клубе. Пока аналитики рассуждают о том, как подобный трансфер мог случиться, БЕТСИТИ предложил линию на результативность форварда в итальянском клубе.

«Фиорентине» сейчас крайне пригодится забивающий футболист. После 18-ти туров «фиалки» идут на 14-м месте в пяти очках от зоны вылета. Еще хуже в клубе обстоит дело с забитыми голами. В 18 матчах «Фиорентина» забила 18 голов. Это предпоследний результат Серии А. Даже главный аутсайдер «Кротоне» забивает чаще.

Сколько забьет Кокорин

Только вот букмекеры сомневаются, что новичок из России будет выдавать голы в промышленных масштабах. Основной тотал на сезон 2020/21 для Кокорина установлен на отметке 2,5 гола. Аналитики считают, что 3 мяча русский бомбардир осилит. Тотал больше 2,5 гола оценивается коэффициентом 1.60, тотал меньше — 2.25.

На то, что Кокорин сумеет преодолеть отметку в 4 гола, предлагается ставить уже за 2.30 « (сделать ставку на достижения Кокорина в «Фиорентине можно уже сейчас, причем с бонусом до 10000 рублей).

Если же в нынешней Серии А Кокорин останется без забитых мячей, сыграет ставка с коэффициентом 6.50.

Количество дублей и хет-триков Кокорина

Если хотя бы один раз в чемпионате Александр отметится дублем, доедет котировка 3.20. На то, что Кокорин обойдется без дублей, можно загрузить всего за 1.32 (68% вероятности).

Еще более фантастическим аналитики БЕТСИТИ видят сюжет, при котором Кокорин сделает хет-трик. Здесь коэффициент уже 12.00!

Количество желтых и красных карточек Кокорина

Поставить можно и на такое. Эксперты считают, что Александр не будет грубить в Италии, по крайней мере, на футбольном поле. Либо же букмекеры вообще сомневаются, что русский форвард будет много времени на поле в нынешнем чемпионате. Слишком уж скромные отметки ему установили не только по голам, но и по предупреждениям.

Тотал желтых установлен на отметке 1,5 гола с коэффициентом 1.55 на больше и 2.36 на меньше. Ну а если Кокорин заработает удаление уже в нынешней Серии А, сыграет суперкоэффициент — 17.00.

Бонус

Любитель необычных ставок за 15.00 могут поставить на автогол Кокорина в сезоне Серии А 2020/21.