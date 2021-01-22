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Прогнозы и ставки на «Милан» — «Аталанта»: Миранчук не получит шанс пофеерить против Златана в Серии А 

Партнерский материал 53 минуты назад
23 января в матче 19-го тура Серии А сыграют «Милан» и «Аталанта». Лидер чемпионата против команды, которая претендует как минимум на место в Лиге чемпионов. Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет».
«Милан» — «Аталанта»: прогноз и ставки на матч Серии А 23 января, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию
23 января в Милане пройдет матч 19-го тура итальянской Серии А «Милан» — «Аталанта». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 20:00 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния гостей. Сделать ставку на победу «Аталанты» можно с коэффициентом 2.45, что соответствует 38% вероятности. Успех «Милана» аналитики оценили коэффициентом 2.65 (36%), ничья в основное время идёт за 3.80 (26%).
Эксперты ждут высокой результативности в матче Серии А «Милан» — «Аталанта». Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.50, а на тотал меньше 2.5 ставят за 2.40. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».
«Милан» — «Аталанта»: какие делать ставки на матч Серии А 23 января
«Милан» при Стефано Пиоли однозначно расцвел и долгое время шел даже без поражений в чемпионате. Потом «россонери» все же проиграли «Ювентусу», но выдали серию из трех побед. Так что пока Златан Ибрагимович и компания идут первыми, опережая «Интер» на 3 очка, а «Ювентус» и вовсе на 10, пусть у команды Андреа Пирло и есть игра в запасе.
Другое дело, что Пиоли в последнее время приходится несладко — на команду обрушилась эпидемия травм и дисквалификаций. Вот и в ближайшей игре хозяевам поля придется обойтись без Беннассера, Габбии и Чалханоглу.
Что до «Аталанты», то эта команда идет на 6-м месте, отставая от лидера на 10 очков, а от третьего места и вовсе на 3 балла. Но при этом два последних матча «Аталанта» сыграла вничью. Наверняка команда лишилась своего лидера Гомеса, который разругался с Гасперини. Алексей Миранчук шансы получает, но закрепиться в составе пока не может. А в остальном ничего не поменялась — это играющая команда, которая и сама на поле созидает, и позволяет это делать сопернику.
На что ставить в этой встрече? Да, у «Милана» проблемы с составом, но есть тот самый инстинкт убийцы, которого пока нет у «Аталанты». Букмекеры ведут гостей фаворитами и это хороший момент, чтобы поставить на то, что «россонери» не проиграют. Сделать ставку на победу «Милана» или ничью в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.55.
Разумеется, мы вправе ждать голов от этой встречи. У «Милана» есть кадровые проблемы в обороне, зато в нападении все в порядке. «Аталанта» же в принципе исповедует атакующий футбол, что не всегда положительно сказывается на пропущенных мячах. Букмекеры предлагают довольно низкий коэффициент на ТБ 2.5 гола, поэтому предлагаем рискнуть и рассмотреть ставку на то, что в матче будет как минимум 4 гола. Поставить в БК «Фонбет» на этот исход можно с коэффициентом 2.35.
Ну а если вы хотите сделать ставку без особого риска, то смело выбирайте вариант «обе забьют». Да, коэффициент тут не самый высокий, зато надежно. БК «Фонбет» предлагает на то, что обе команды смогут отличиться, коэффициент 1.45. С каждой 1000 рублей, которую вы поставите, можно выиграть 450 рублей.
Зарегистрируйтесь в БК «Фонбет» и делайте ставки на «Милан» — «Аталанта» и другие матчи Серии А!
Футбол , Видео , Алексей Миранчук , Стефано Пиоли , Андреа Пирло , Фонбет
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