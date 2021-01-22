Неймар проводит сотый матч за «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар вышел в стартовом составе парижан на матч 21-го тура чемпионата Франции против «Монпелье».

Эта игра стала для форварда сотой в составе «ПСЖ». На его счету 61 встреча в чемпионате Франции, 25 игр в Лиге чемпионов, по шесть — в Кубке Франции и Кубке лиги и две — в играх за Суперкубок Франции. В этих встречах Неймар забил 80 мячей и сделал 46 результативных передач.