Неймар проводит сотый матч за «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар вышел в стартовом составе парижан на матч 21-го тура чемпионата Франции против «Монпелье».
Эта игра стала для форварда сотой в составе «ПСЖ». На его счету 61 встреча в чемпионате Франции, 25 игр в Лиге чемпионов, по шесть — в Кубке Франции и Кубке лиги и две — в играх за Суперкубок Франции. В этих встречах Неймар забил 80 мячей и сделал 46 результативных передач.
Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 млн евро.
💯 Le 1️⃣0️⃣0️⃣e match de @neymarjr en 🔴 et 🔵 ce soir! 🇧🇷#PSGMHSC pic.twitter.com/nYfz8Len6o— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 22, 2021