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Вест Хэм Юнайтед
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×
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Вест Бромвич Альбион
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Кристал Пэлас
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«Челси» отказался от кандидатуры Аллегри на пост главного тренера 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Руководство «Челси» занимается поиском возможной замены главному тренеру Фрэнку Лэмпарду. Клуб рассматривал кандидатуру Массимилиано Аллегри, однако позже отказался от его кандидатуры, сообщает журналист Кристиан Фальк.
По данным источника, главным претендентом остался экс-тренер «ПСЖ» Томас Тухель и немецкий специалист Ральф Рангник.
Ранее сообщалось, что «Челси» не спешит увольнять Лэмпарда и хочет дать шанс тренеру на исправление ситуации.
После 19 туров АПЛ «Челси» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

TRUE? Massimiliano Allegri is off the list of @chelsea. Thomas Tuchel is the favorite, Rangnick the alternative. Chelsea try to end the season with Lampard — Christian Falk (@cfbayern) January 22, 2021

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Футбол , Видео , Фрэнк Лэмпард , Ральф Рангник , Томас Тухель
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