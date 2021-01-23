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«Куролесил в бане с девицами?» Экс-капитана ЦСКА возмутили откровения бывшего шефа 

Чемпионат.com 9 минут назад
Бывший спортивный директор ЦСКА Авалу Шамханов дал интервью «СЭ», в котором заявил, что легенде ЦСКА Дмитрию Кузнецову за день до матча на базу постоянно привозили девиц.

«На уровне ЦСКА как игрок он уже не тянул, — признался Шамханов. — Но была и другая причина. Ещё в Испании Дима развёлся с женой. Вернулся в Москву, получил шикарный контракт и пустился во все тяжкие. Сотрудники базы в Архангельском рассказали мне, что за день до матча Кузнецову постоянно привозили девиц. На первом этаже — баня, бассейн, там и куролесил».

Мы связались с Кузнецовым — на момент звонка экс-футболист ещё не видел интервью, но узнав, остался крайне недоволен высказываниями Шамханова.
— Видели интервью с Авалу Шамхановым?
— Нет, не видел ещё. А что он там налепил?
— Заявил, что вам за день до матча на базу в Архангельское постоянно привозили девиц.
— Кого привозили?! Девиц? Это всё враньё!
— История про девиц на базе — выдумка?
— Конечно. Как вы себе это представляете? Перед игрой привести на базу женщин… На базе в это время сидели две команды: футбольная и хоккейная. Это попросту невозможно.
— Зачем Шамханов вас оклеветал?
— Надо у него спросить, мне и самому интересно. Как он описал мои действия — куролесил? Что значит «куролесил»? Проводил время в компании милых дам и не давал остальным спать? А где были остальные? Или я там один был?
— Шамханов утверждает, что вы были один.
— Один в бане с девицами? Я вообще-то женат был.
— Он утверждает, что вы развелись в Испании.
— Это уж совсем несерьёзно. Как я мог развестись в Испании, если с женой мы разошлись в 2004 году? У него даже здесь несостыковки. Могу даже прислать ему ксерокопию паспорта. Не могу понять, зачем он выдумывает всё это спустя 20 с лишним лет. Мы можем встретиться, и пусть мне в глаза повторит всё это.
Как Кузнецова пытались убрать из ЦСКА
— Это правда, что после возвращения из Испании в ЦСКА вы зарабатывали $ 20 тысяч?
— Это тоже Шамханов сказал?
— Да.
— Я получал $ 7 тысяч. Откуда взялась цифра в $ 20 тысяч, понятия не имею. Он травит, что ли? Куда в таком случае уходили оставшиеся $ 13 тысяч, налево? Интересно получается.
— В интервью Шамханов утверждает, что предлагал вам войти в штаб Долматова.
— Это всё наглая ложь. После ухода Садырина меня хотели убрать из команды. В ЦСКА только-только пришёл Долматов и чеченцы, которые в то время рулили клубом. Мне заявили: «Долматов не видит тебя в составе, потому что ты не вписываешься в систему его игры». Он тогда играл в линию, на что я ответил: «Как такое возможно, если я в Испании шесть лет играл в линию?» Сказал им, чтобы другую версию придумали.
— Что было потом?
— Затем поговорил лично с Долматовым, он мне сказал; «Разговаривал с руководством, они мне дали понять, что не видят тебя в команде». Получилось так, что одни кивали на других: не знали, как меня убрать. Хотя можно было подойти и прямо сказать, но ничего такого не было. Я предлагал сесть и обсудить всем вместе, но никому до этого не было дела. Но меня и раньше хотели убрать.
— Когда?
— Это было в 1998 году. Накануне игры с «Локомотивом» мы с Садыриным ездили к Менглету (советский актёр. — Прим. «Чемпионата») в театр Сатиры. Посмотрели спектакль, затем поздравили Менглета с 85-летием и разъехались: я в манеж, Фёдорыч — на базу. В манеже сидело всё руководство ЦСКА. Мне предлагали выпить, но я отказался. После этого у меня начались некоторые проблемы.
— Какие?
— Представьте: после моего отказа выпить я приезжаю на базу, а там меня встречает Садырин со словами: «Ну что, напился? Я знаю, что ты пил», — я отвечаю: «Фёдорыч, по мне разве заметно, что я выпил?» Затем он мне вовсе заявляет: «Ты больше не капитан команды. Если завтра не обыграете „Локомотив“ — будем разговаривать по-другому». Я отыграл с первой до последней минуты, а мы тогда выиграли со счётом 3:1. Больше об этой истории не вспоминали.
Кузнецов считает, что слова Шамханова могут быть спланированной акцией
— Обидно, когда придумывают подобные истории?
— Совсем нет. Шамханов выдумывает это через 20 лет — слабый человек. Я ему прощаю. Для меня другое интересно, зачем они хотят сделать из меня ловеласа? Цирк! Почему вообще такой интерес вызвала моя персона у Авалу? Это либо заказуха, либо ещё что-то. Думаю, он это специально сделал. А вот из-за чего и кому это надо — неизвестно.
— Считаете, что вылить на вас грязь — спланированная акция?
— Сами подумайте, сколько несостыковок. Они вдруг узнали «всё» о моей жизни. Я вообще непьющий человек, никогда не курил. Либо человек не владеет информацией и выкидывает такое, либо его попросили это сделать. Если у человека нет своего ума — я не виноват. Он сам себя подставил. Пусть лучше про свои дела расскажет. На любого человека можно найти гадость. Если очень нужно — я тоже могу это сделать.
— Не планируете давать ход этому делу?
— Если бы мы были в 1998-м — подал бы на него в суд.
— Сейчас ведь тоже можно подать в суд за клевету.
— Зачем мне трогать этого убогого человека? Про него тоже можно много интересного рассказать, но я не буду это делать. Мне это не нужно. Мы можем встретиться, и пусть мне в глаза повторит всё это.
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Футбол , Дмитрий Кузнецов , Локомотив , ЦСКА
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