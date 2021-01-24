Подруга нападающего туринского "Ювентуса" Паоло Дибалы Ориана Сабатини призналась в бисексуальности. Об этом она рассказала во время беседы со своими подписчиками в Instagram.

"Если хотите повесить на меня какой-либо ярлык, то да, это так", — заявила Сабатини.

Напомним, что несколько лет назад она отказалась говорить о своей сексуальной ориентации, заявив, что "не хочет загонять себя в рамки".