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Этой ночью Александр Головин провел еще один топовый матч в чемпионате Франции. Пропустивший почти полгода в 2020-м хавбек вышел на второй тайм игры против «Марселя» и перевернул ход встречи, сделав две результативные передачи. Одна из них пришлась на победный гол.

Перфоманс Головина вызвал бурную реакцию в иностранных социальных сетях. Мы собрали самое интересное из комментариев французских болельщиков по поводу ассистентского дубля Головина. Хотя отзывались не только они.

Например, так Головина поблагодарил официальный аккаунт «Монако»:

А один из болельщиков «Марселя» припомнил российский допинговый скандал, который растянулся на последние несколько лет:

— Головин слишком силен, этот собачий сын накачан русским допингом.

Основная масса болельщиков «Монако» была в восторге:

— Головин никогда не должен пропадать из стартового состава. Он — наш ангел.

— Потрясающая победа! Начало матча было плохим для нас, но Головин вышел и поменял ход игры.

— Как же играет Головин, это просто замечательно!

«Мы забили все три гола со стандартов, но они ведь тоже считаются. [Матч сделали] игроки со скамейки — Царь Головин и Йоветич».

«Головин и Йоветич реально классные!»

«Голо, люблю тебя! Ты подаешь с угловых как бог!»

Что про Головина пишут иностранные СМИ

Издание Le Figaro, как и статистический портал Whoscored, признал Головина лучшим игроком встречи «Монако» — «Марсель»: «24-летний полузащитник оживил игру своей команды, предлагал правильные решения, быстро действовал в одно касание и практически не ошибался».

Самое популярное французское издание L’Equipe оценило российского футболиста на 7 баллов. Таким образом россиянин стал одним из лучших в составе «Монако». Оценку лучше получил лишь Тчуамени, забивший второй мяч «монегасков» в этой встрече.

Такого же мнения придерживается и Nice Matin. Тчуамени издание оценило выше.

ASM-Supporters считает, что именно действия Головина стали ключевыми по ходу игры: «Россиянин перевернул ход матча», — считают журналисты.

Впрочем, сам Головин отреагировал на еще один классный матч в этом году скромно: