Дубль Мюллера помог «Баварии» разгромить «Шальке» 

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В матче 18-го тура Бундеслиги «Бавария» в гостях победила «Шальке» со счетом 4:0.

«Бавария» одержала 3-ю победу подряд в чемпионате Германии, а «Шальке» потерпел 3-е поражение кряду.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 18-й тур Голы: Томас Мюллер, 33 (0:1); Роберт Левандовски, 54 (0:2); Томас Мюллер, 88 (0:3); Давид Алаба, 90 (0:4).

«Шальке» набрал в 18 матчах 7 очков и с этим показателем занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги. «Бавария», в активе которой 42 очка после 18 туров, находится на 1-й позиции.