«Манчестер Юнайтед» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии

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Манчестер Юнайтед » одержал победу над «Ливерпулем» в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.

Встреча, прошедшая на «Олд Траффорд», завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

«Манчестер Юнайтед» ответил голам Мэйсона Гринвуда и Маркуса Рэшфорда , отличившихся на 26-й и 48-й минутах соответственно.

«Ливерпуль» сравнял счёт благодаря второму голу Салаха, забившего на 58-й минуте.

Победу МЮ принёс гол Бруну Фернандеша , отличившегося на 78-й минуте.

Таким образом «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, где сыграет с лондонским «Вест Хэм Юнайтед», а «Ливерпуль» завершил выступления на турнире.