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Непомнящий назвал переход в «Фиорентину» вызовом для Кокорина 

RT на русском и ещё 2 53 минуты назад
Непомнящий назвал «Фиорентину» вызовом для Кокорина
Фото: ТАСС
Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий высказал мнение о переходе нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака» во флорентийскую «Фиорентину».

«Некоторое время тому назад я говорил о том, что в России выросли два игрока европейского уровня — Фёдор Смолов и Александр Кокорин. Они тогда были ещё достаточно молоды и терзали в ту пору мой ЦСКА. Не могу знать точной причины, но как-то резко ребята остановились. Не стали они звёздами европейского уровня. Я считаю, что Саша потенциально игрок высокого европейского уровня. Быстрый, технически оснащён, с характером, но что-то не получается. Я не считаю, что «Фиорентина» — это для него потолок. Хотелось бы его видеть в более статусной команде. Для Саши «Фиорентина» — это вызов, ещё одна проверка. Удачи ему, потенциально он готов к игре в Италии», — приводит слова Непомнящего РИА Новости.

29-летний футболист перешёл в «Спартак» летом 2020 года и провёл за московский клуб десять матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Его действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.
Ранее тренер «Фиорентины» заявил, что Кокорин обладает необходимыми ему качествами.
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Комментарии
Футбол , Валерий Непомнящий , Федор Смолов , Александр Кокорин , Спартак , ЦСКА , РИА Новости
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