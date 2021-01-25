23-летний вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко дал интервью, в котором поделился мнением о российском футболе.

«Российский футбол — грязь. Я с этим тоже сталкивался. Всякие агенты, высокопоставленные лица — только без имен, чтобы меня не закрыли. В команду пришел футболист, а за ним стоят важные люди и говорят: «Играть должен он. Зарплата у него, условно, 15 миллионов рублей, он получает пять, семь — нам, остальное — тренеру за то, что его ставит». Не факт, что такое везде, но точно во многих командах. Кто сильнее, кто больше пашет — сидит. Футбол для наших людей — бизнес в худшем смысле, делают на нем деньги.

Сейчас у нас полно губернаторских команд — в регионах, которым вдруг понадобился футбол. И через футбол отмывают деньги. Почему еще задержки зарплат возможны, тоже не понимаю. Вы формируете бюджет, рассчитываете зарплаты — все должно быть стабильно, вот как у «Алании».

Места смелости в этой грязи нет. Нам очень далеко до Европы. Пока не будет таких смелых тренеров, как Спартак (главный тренер «Алании» Спартак Гогниев), которые могут придумать что-то свое и не трусить, ничего у нас не изменится. Все уже умеют играть через вратаря. Включаю Италию — и там любой выход только так, Ханданович в «Интере» — просто монстр. Десять человек стоят в четырех метрах друг от друга — и спокойно едут в атаку сквозь любой прессинг.

У тренеров в России огромная боязнь потерять место под солнцем. Пока у них зарплата хорошая, не нужно ничего менять, экспериментировать. Отсюда и отношение к молодежи: «Блин, вот он вроде бы сильнее, но я в нем не уверен, может ошибиться. Поставлю опытного, тем более мой знакомый, проверенный».

Разумеется, могут быть ошибки, поражения. Если их много — уволят. Карт-бланша нет ни у кого, всем нужен результат, а не развитие молодежи, футбола», — цитирует Солдатенко Sports.ru.