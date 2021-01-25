Первый межсезонный сбор «Зенита» постепенно подходит к концу. Послезавтра команда сыграет товарняк с «Уралом», после чего игрокам предоставят три выходных. А дальше начнется все по новой — тот же отель, те же тренировочные поля. Но сбор уже будет вторым.

В воскресенье команда Сергея Семака провела два товарищеских матча. Утром «Зенит» встречался с чемпионом Узбекистана «Пахтакором». И выиграл 3:0. Хотя такой счет вообще не отражал ход событий на поле. Большую часть времени команда оборонялась. Что неудивительно, потому что из твердых игроков основы на поле вышли лишь Оздоев, Барриос и Сантос. Остальные — молодежь и игроки замены.

Особенно отличился в этой встрече молодой форвард «Зенита» Стас Крапухин, которого в Петербурге все чаще сравнивают с Артемом Дзюбой . Хотя сам Дзюба такого сравнения пока не приемлет и называет Крапухина «Заболотный джуниор». Как бы там ни было, форвард провел очень уверенный для себя матч и снова забил, уже во второй раз на этих сборах.

После окончания встречи Барриос, лежа в ванне со льдом, дал эксклюзивное интервью Андрею Мостовому . Причем сразу на трех языках — испанском, английском и русском.

Вечером того же дня уже практически полноценная основа собралась на матч против чемпиона Белоруссии — «Шахтера» из Солигорска. И перед началом игры лингвистические приключения зенитовских иностранцев продолжились. Сердар Азмун решил, что Малком уже в достаточной степени владеет русским. И начал учить его фарси. Получилось у бразильца практически без акцента.

Второй матч, в отличие от утреннего, прошел под диктовку «Зенита». У Солигорска был, по сути, один момент за 80 минут игры (оба матча прошли в формате 40 минут за тайм). Сине-бело-голубые же забили дважды. Хотя могли минимум в три раза больше.

А чуть позже учитель Малкома установил окончательный счет.

Свой заключительный матч на сборах «Зенит» проведет в среду, 27 января, против «Урала» из Екатеринбурга.