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«Русский? Чуть-чуть, пока!» Барриос учит язык, Азмун преподает Малкому фарси, «Зенит» побеждает 

Sport24 4 часа назад
Первый межсезонный сбор «Зенита» постепенно подходит к концу. Послезавтра команда сыграет товарняк с «Уралом», после чего игрокам предоставят три выходных. А дальше начнется все по новой — тот же отель, те же тренировочные поля. Но сбор уже будет вторым.
В воскресенье команда Сергея Семака провела два товарищеских матча. Утром «Зенит» встречался с чемпионом Узбекистана «Пахтакором». И выиграл 3:0. Хотя такой счет вообще не отражал ход событий на поле. Большую часть времени команда оборонялась. Что неудивительно, потому что из твердых игроков основы на поле вышли лишь Оздоев, Барриос и Сантос. Остальные — молодежь и игроки замены.
Особенно отличился в этой встрече молодой форвард «Зенита» Стас Крапухин, которого в Петербурге все чаще сравнивают с Артемом Дзюбой. Хотя сам Дзюба такого сравнения пока не приемлет и называет Крапухина «Заболотный джуниор». Как бы там ни было, форвард провел очень уверенный для себя матч и снова забил, уже во второй раз на этих сборах.
После окончания встречи Барриос, лежа в ванне со льдом, дал эксклюзивное интервью Андрею Мостовому. Причем сразу на трех языках — испанском, английском и русском.
Вечером того же дня уже практически полноценная основа собралась на матч против чемпиона Белоруссии — «Шахтера» из Солигорска. И перед началом игры лингвистические приключения зенитовских иностранцев продолжились. Сердар Азмун решил, что Малком уже в достаточной степени владеет русским. И начал учить его фарси. Получилось у бразильца практически без акцента.
Второй матч, в отличие от утреннего, прошел под диктовку «Зенита». У Солигорска был, по сути, один момент за 80 минут игры (оба матча прошли в формате 40 минут за тайм). Сине-бело-голубые же забили дважды. Хотя могли минимум в три раза больше.
Сначала счет открыл Далер Кузяев.
А чуть позже учитель Малкома установил окончательный счет.
Свой заключительный матч на сборах «Зенит» проведет в среду, 27 января, против «Урала» из Екатеринбурга.
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Комментарии
Футбол , Видео , Сергей Семак , Далер Кузяев , Артем Дзюба , Андрей Мостовой , Зенит
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