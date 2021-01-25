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Санкт-петербургский «Зенит» имеет задолженность перед «Барселоной» за трансфер нападающего Малкома. Эта информация следует из годового финансового отчета каталонского клуба.

По информации «Барселоны», речь идет о недоплате «Зенита» в размере 9,4 миллиона евро. Этот «хвост» позволяет действующему чемпиону России лидировать в списке главных должников каталонской команды. Также в этом шорт-листе присутствуют «Шальке», «Хетафе» и «Ювентус», но их долги на порядок меньше, чем у «Зенита», утверждает Marca

Малком в этом чемпионате РПЛ сыграл 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Многие специалисты называют этот трансфер самым провальным в истории российского футбола.