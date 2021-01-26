«ПСЖ» предложил Серхио Рамосу контракт на €45 млн 

"Пари Сен-Жермен" предложил защитнику мадридского "Реала" Серхио Рамосу трехлетний контракт на общую сумму €45 млн Об этом сообщает Onda Cero.
Отмечается, что "сливочные" не в состоянии предложить своему капитану сопоставимую сумму.
Напомним, что текущий контракт Рамоса истекает летом 2021 года.
Он защищает цвета мадридской команды с 2005 года.
Ранее сообщалось, что тренер московского ЦСКА по физической подготовке Райланд Морганс рассказал о разнице игры в Российской премьер-лиге (РПЛ) и еврокубках.