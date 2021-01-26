Экс-полузащитник «Фиорентины» Андрей Канчельскис высказался о переходе форварда Александра Кокорина из «Спартака» во флорентийский клуб.
— Александр, думаю, сам понимает, что «Фиорентина» для него — последний шанс вернуться в сборную. Ему надо собраться и 24 часа думать о футболе. Все же от головы идет. Это очень хороший шанс перезапустить карьеру, да и свою жизнь.
— Вы в 29 лет уже уехали из Италии, а он в этом возрасте только туда отправился. Рискованно?
— Почему? Хороший футбольный возраст. Все реально. Кокорин не разучился играть. Просто надо выбросить из головы все эти мысли о красивой жизни, «феррари» и так далее. Почему бы не доказать тренеру сборной, что его рано списали со счетов? — сказал Канчельскис.