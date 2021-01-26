— Почему? Хороший футбольный возраст. Все реально. Кокорин не разучился играть. Просто надо выбросить из головы все эти мысли о красивой жизни, «феррари» и так далее. Почему бы не доказать тренеру сборной, что его рано списали со счетов? — сказал Канчельскис.