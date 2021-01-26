Полузащитник «Атлетика» Рауль Гарсия оформил дубль в матче 20-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Бильбао и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля.

Как сообщает Opta, 34-летний испанец стал первым хавбеком, забившим 100 голов в Ла Лиге в XXI веке. На счету Гарсии 54 мяча за «Атлетик», 26 — за «Атлетико» и 20 — за «Осасуну».

Гарсия перешел в «Атлетик» из «Атлетико» летом 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету 17 матчей, 3 гола и 1 результативная передача в Ла Лиге.

«Атлетик» набрал 24 очка и занимает 9-е место в таблице Ла Лиги, у «Хетафе» 23 очка и 13-я позиция.