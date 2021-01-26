Абрамович объяснил увольнение тренера «Челси»

Владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович объяснил решение уволить «икону» команды Фрэнка Лэмпарда. Как ожидается, его заменит Томас Тухель — бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» и Дортмундской «Боруссии».
Бывший главный тренер Лэмпард был уволен в понедельник, 25 января, после полутора сезонов руководства клубом, который он оставляет девятым в турнирной таблице Премьер–лиги.
«Это было очень трудное решение для клуба, не в последнюю очередь потому, что у меня прекрасные личные отношения с Фрэнком, и я испытываю к нему огромное уважение. Он человек большой честности и обладает высочайшей трудовой этикой. Однако в нынешних условиях мы считаем, что лучше всего сменить тренера. Он является важной иконой этого великого клуба, и его статус здесь остается неизменным», — приводит The Independent заявление Абрамовича.
Владелец футбольного клуба добавил, что благодарен за то, чего Лэмпард добился на посту главного тренера. Но последние результаты и выступления команды не оправдали ожиданий, так как клуб застрял на середине турнирной таблицы без какого-либо четкого плана улучшить это.
«Никогда не может быть подходящего времени, чтобы расстаться с такой легендой клуба, как Фрэнк, но после долгих размышлений было решено, что сейчас необходимы изменения», — добавил Абрамович.
В начале января футбольный клуб «Челси» зафиксировал рекордную прибыль за год. Принадлежащий Роману Абрамовичу футбольный клуб заработал за год, несмотря на пандемию, более 30 млн фунтов стерлингов.