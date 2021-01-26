Абрамович объяснил увольнение тренера «Челси»

Бывший главный тренер Лэмпард был уволен в понедельник, 25 января, после полутора сезонов руководства клубом, который он оставляет девятым в турнирной таблице Премьер–лиги.

«Это было очень трудное решение для клуба, не в последнюю очередь потому, что у меня прекрасные личные отношения с Фрэнком, и я испытываю к нему огромное уважение. Он человек большой честности и обладает высочайшей трудовой этикой. Однако в нынешних условиях мы считаем, что лучше всего сменить тренера. Он является важной иконой этого великого клуба, и его статус здесь остается неизменным», — приводит The Independent заявление Абрамовича.

Владелец футбольного клуба добавил, что благодарен за то, чего Лэмпард добился на посту главного тренера. Но последние результаты и выступления команды не оправдали ожиданий, так как клуб застрял на середине турнирной таблицы без какого-либо четкого плана улучшить это.