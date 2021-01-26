Сумма задолженностей «Барселоны» превысила €1 млрд

"Барселона" оказалась в сложной финансовой ситуации. Задолженности каталонской команды, согласно опубликованному отчету, составили €1,173 млрд При этом главным должником клуба оказался петербургский "Зенит" , который выплатил не всю сумму за трансфер бразильского полузащитника Малкома.

Трудные времена для «Барселоны» продолжаются: в добавок к неубедительным выступлениям на футбольном поле добавились еще и финансовые проблемы. Каталонский клуб опубликовал отчет, согласно которому общая задолженность команды составляет больше €1 млрд, а если быть точнее — €1,173 млрд Такая ситуация возникла в первую очередь из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Согласно документам, €730 млн составляют обязательства, с которыми каталонская команда намерена рассчитаться в ближайшее время. €488,4 — это чистый убыток за прошлый год, €265 млн необходимо вернуть кредитным организациям, а еще €164 млн клуб должен своим сотрудникам.

По информации Marca, «Барселона» хочет отстрочить погашение долгов и выполнение своих обязательств. Клуб ведет переговоры с кредиторами, чтобы отложить возврат финансовых средств до 30 июня 2021 года. Сообщается, что некоторые из партнеров уже пошли на встречу команде, а с другими каталонцы продолжают вести переговоры.

В отчете также предоставлена оценка вероятного дохода от посещения «Камп Ноу», домашнего стадиона «Барселоны». Клуб рассчитывал, что фанаты в скором времени смогут вернуться на трибуны, однако пока в краткосрочной перспективе это не представляется возможным из-за пандемии коронавируса. В команде рассчитывали, что выручка от заполняемости стадиона на 25 процентов составит €56 млн в феврале. А в мае каталонцы рассчитывали на заполняемость арены на 50%.

Примечательно также и то, что президентские выборы в клубе должны были состояться в конце января, однако перенесены на более поздний срок.

К слову, согласно отчету, главный должник каталонского клуба — петербургский «Зенит». Российская команда еще не полностью оплатила «Барселоне» трансфер бразильского нападающего Малкома, которого купила в летнее трансферное окно за €40 млн + €5 млн бонусов. Всего «Зенит» еще должен €9,44 млн Также еще не полностью погасили свои задолженности перед сине-гранатовыми «Хетафе» (€5,97 млн за трансфер защитника Марка Кукурельи) и «Ювентус» (€5,725 млн за переход полузащитника Артура Мело).

На фоне финансовых проблем нельзя не отметить еще одну. Разговоры об уходе лидера и капитана «Барселоны» Лионеля Месси начались еще летом 2020 года после того, как каталонская команда разгромно проиграла «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8). Тогда аргентинский нападающий сам изъявил желание покинуть команду, однако после ряда преград (в том числе и финансовых) Месси принял решение остаться. Вот только разговоры о том, что форвард может покинуть каталонскую команду, так и не утихли.

Важно в этой истории то, что летом 2021 года у Месси истекает срок соглашения с «Барселоной», и он может перейти в любую команду на правах свободного агента. Одним из основных претендентов на форварда стал парижский «ПСЖ», однако проблемой в заключении контракта могут стать финансы, в первую очередь — высокая заработная плата аргентинского игрока. У французской команды тоже существуют убытки, о которых упомянул кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта, говоря о вероятном переходе Месси.

«Я читал, что «ПСЖ» терпит убытки, так что нам предстоит обсудить, смогут ли они позволить себе трансферы, а также какого рода будут эти сделки. Наши действия должны быть уважительными, также мы попросим «ПСЖ» проявить уважение по отношению к «Барселоне» и постараться не дестабилизировать обстановку в клубе», — поделился он.

Как итог, сезон-2020/21 обещает стать для сине-гранатовых самым тяжелым за последнее время.