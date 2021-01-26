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«Не жалею об уходе из ЦСКА»: Головин о «Монако» и грядущем Евро 

Газета.Ru 1 час назад
Головин назвал правильным переход в «Монако»
Фото: Газета.Ru
Полузащитник "Монако" Александр Головин восстанавливался около четырех месяцев после травмы и, выйдя на поле в январе, сразу же начал голевую феерию. В первом матче после возвращения он оформил гол спустя десять секунд пребывания на поле. В минувшие выходные набравший отличную форму хавбек дал большое интервью, в котором признался, что не жалеет о трансфере из ЦСКА, а также отказался обсуждать свое будущее.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не так давно вернулся на поле после долгого восстановления от травмы. В конце августа игрок повредил подколенное сухожилие: изначально сообщалось, что процесс реабилитации займет всего несколько недель, однако вместо этого хавбек пропустил первую половину сезона в чемпионате Франции. Спортсмен не выходил на поле 129 дней.
В интервью Sport24 россиянин заметил, что ни он, ни тренерский штаб не хотели форсировать восстановление. Именно об этом говорил и наставник «Монако» Нико Ковач. Хавбек подчеркнул, что мог появиться на поле еще в конце 2020 года, однако медики команды приняли решение не рисковать. К счастью, теперь Александр не испытывает никаких проблем со здоровьем.

«Действительно, первоначальные прогнозы по восстановлению были более оптимистичными… Но потом выяснилось, что травма оказалась немного серьезнее, поэтому все так и затянулось. Другой важный момент состоит в том, что никто не хотел рисковать и форсировать события. Нужно было вылечиться полностью, набрать форму», — поделился Головин.

Возвращение 17-го номера на поле получилось фантастическим. В матче с «Лорьяном» хавбек вышел на замену, а через десять секунд отправил мяч в ворота соперников.
Россиянин повторил рекорд чемпионата Франции: его гол стал самым быстрым забитым мячом после выхода на замену с 2007 года. Хавбек был признан игроком поединка. Потом случилась игра с «Марселем», где Головин вновь проявил себя. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу монегасков, а российский футболист дважды выступил в роли ассистента.
После матча с «Лорьяном» официальный Twitter «Монако» изобразил Головина в образе Николая II. Однако это понравилось не всем, к примеру, Александр Мостовой раскритиковал это: «Пять голов забил и уже царь. Смешно».

«Узнал после игры, а весь ажиотаж, к счастью, проходит мимо меня. Мне это просто не нужно, стараюсь абстрагироваться. Сравнение с царем в твиттере «Монако» не более чем шутка. Не нужно воспринимать это всерьез и зацикливаться на этом. Понимаю, что такие вещи необходимы болельщикам, медиа, прессе, но я футболист», — заявил Головин.

Полузащитник отправился покорять чемпионат Франции в 2018 году после домашнего чемпионата мира, где сборная России смогла дойти до четвертьфинала. Игрок перешел из московского ЦСКА. Головин отметил, что пока связывает себя только с «Монако» и не хочет возвращаться в Российскую премьер-лигу (РПЛ), хотя на родину он старается приезжать как можно чаще:

«Нет, не было такого, чтобы жалел или хотел вернуться. Были разные периоды за это время, в том числе и непростые моменты, но такого, чтобы жалеть или сомневаться точно не было. Уверен, что все сделал правильно, переходя из ЦСКА в «Монако». Меня всегда тянет в Россию и при первой возможности стараюсь съездить домой, увидеть родных и близких. Но что касается карьеры, то все мысли сейчас о «Монако», о том, что нужно приносить пользу команде и подниматься как можно выше в турнирной таблице».

Головин также признался, что не любит загадывать на год-два вперед, потому что считает это неправильным. По его мнению, необходимо сосредоточиться на тренировках и играх с «Монако». К тому же, рассуждать о переходе в другой клуб достаточно трудно гипотетически, и говорить об этом хавбек сможет только, если будет получено конкретное предложение.
Между тем уже летом состоится перенесенный из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионат Европы по футболу. Головин, как и в разговоре про «Монако», заявил, что делать какие-то прогнозы задолго до континентального первенства не стоит, но заверил, что сборная приложит все усилия для того, чтобы выступить на высоком уровне и пройти как можно дальше.

«Посмотрим. Опять же это событие достаточно далеко еще. Всему свое время… Ближе к турниру нас соберут, поставят задачу, все объяснят. Понятно, что постараемся выступить как можно лучше. Но говорить о таких вещах за четыре месяца до старта чемпионата не совсем верно», — заявил Головин.

* * *
На чемпионате Европы — 2020 Россия сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией. Европейское первенство стартует 11 июня и завершится 11 июля 2021 года.
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Футбол , Статьи , Александр Мостовой , Александр Головин , Николай II , Нико Ковач , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ
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