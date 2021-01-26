"23 января состоялся допрос Яны Рудковской в рамках уголовного дела. Яна подробно рассказала о переживаниях Саши, которые он испытывал после злополучной статьи [о том, что ребенок страдает синдромом Аспергера]. На 29 января мальчику назначена судебно-психиатрическая экспертиза, а на следующей неделе пройдут очные ставки", — сказал Добровинский.