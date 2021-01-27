Стали известны подробности конфликта между форвардами «Милана» Златаном Ибрагимовичем и «Интера» Ромелу Лукаку в матче 1/4 финала Кубка Италии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу нерадзурри, однако к перерыву впереди были россонери — 1:0.

Zlatan and Lukaku are going at it 😳 pic.twitter.com/yMLFI72tiz— ESPN FC (@ESPNFC) January 26, 2021 Как сообщает Sportmediaset, в ходе перепалки швед сказал бельгийцу: «Иди твори свое вуду-дерьмо, мелкий осел». На это Лукаку, по данным СМИ, ответил: «Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын».

Не исключено, что фраза Златана касается высказываний владельца «Эвертона» Фарада Мошири. В 2018 году Мошири заявил, что Лукаку не продлил контракт с «Эвертоном» из-за вуду: якобы мать Ромелу посоветовала сыну принять предложение «Челси», так как таковым было послание культа. В итоге Лукаку ушел в « Манчестер Юнайтед ».