Стали известны подробности конфликта между форвардами «Милана» Златаном Ибрагимовичем и «Интера» Ромелу Лукаку в матче 1/4 финала Кубка Италии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу нерадзурри, однако к перерыву впереди были россонери — 1:0.
Как сообщает Sportmediaset, в ходе перепалки швед сказал бельгийцу: «Иди твори свое вуду-дерьмо, мелкий осел». На это Лукаку, по данным СМИ, ответил: «Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын».
Zlatan and Lukaku are going at it 😳 pic.twitter.com/yMLFI72tiz— ESPN FC (@ESPNFC) January 26, 2021
Не исключено, что фраза Златана касается высказываний владельца «Эвертона» Фарада Мошири. В 2018 году Мошири заявил, что Лукаку не продлил контракт с «Эвертоном» из-за вуду: якобы мать Ромелу посоветовала сыну принять предложение «Челси», так как таковым было послание культа. В итоге Лукаку ушел в «Манчестер Юнайтед».
Отметим, что Ибрагимович открыл счет в первом тайме, а Лукаку на 71-й минуте его сравнял. Победный гол забил Кристиан Эриксен на 97-й минуте.