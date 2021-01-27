УЕФА намерен провести Евро-2020 в 12 городах

Как отмечается, помехой этому не станет даже возможное ограничение числа зрителей на трибунах в 25% от вместимости арен. Предложения провести турнир в одной стране или небольшой группе стран в настоящее время мало актуальны.

Тем не менее, как отмечает издание, "существует определенная гибкость, поскольку есть понимание, что некоторым хозяевам турнира, возможно, придется позже отказаться от его проведения по независящим от них причинам в условиях текущего кризиса, связанного с COVID-19".

Чемпионат Европы, сохранивший название ЕВРО-2020, должен пройти в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля 2021 года.