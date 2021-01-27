Тухель намерен заполучить Холанда в «Челси»

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Новый главный тренер "Челси" Томас Тухель уже заговорил об усилении состава.

Как сообщает Daily Mail пишет, у немца будет поддержка со стороны руководства клуба в летнее трансферное окно. Специалист планирует, в первую очередь, подписать центрфорварда. Приоритетный вариант — нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд.