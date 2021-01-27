🇷🇺 Kokorin ⚜️#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/DNluxzrZWm— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 27, 2021 О состоявшемся трансфере официально заявили представители итальянского клуба: в Twitter они опубликовали фото россиянина в узнаваемой фиолетовой форме команды. Журналисты, ссылаясь на неподтвержденную информацию, сообщают, что, согласно заключенному контракту, представлять интересы клуба Кокорин будет ближайшие три года.

О том, что спортсмен покинет московский «Спартак», стало известно на прошлой неделе. Представители красно-белых заявили, что с итальянцами были достигнуты предварительные договоренности. 25 января Кокорин уже прошёл медосмотр.

«Фиорентина» — первый зарубежный клуб, за который предстоит играть спортсмену. За свою карьеру он выходил на поле в форме московских «Динамо» , «Спартака» и «Локомотива» питерского «Зенита» и «Сочи». До 2017 года Кокорина регулярно привлекали к играм за сборную страны. Всего в составе национальной команды он провел 47 матчей и забил 12 мячей.

В 2019 году, как сообщал «Рамблер», Александра Кокорина приговорили к полутора годам заключения в колонии за избиение двух жителей столицы. Осенью того же года спортсмен освободился и возобновил спортивную карьеру.