«Фиорентина» объявила о переходе Кокорина

"Добро пожаловать, Александр Кокорин", — говорится в сообщении на русском языке.

Презентация 29-летнего футболиста состоится в среду в 19:00 мск и будет транслироваться на сайте и в социальных сетях клуба.

Ранее Кокорин выступал за " Спартак ", в который перешел в статусе свободного агента в августе 2020 года. В текущем сезоне форвард провел десять матчей за "красно-белых" во всех турнирах и забил два гола с пенальти. Также Кокорин защищал цвета московского "Динамо" петербургского "Зенита" , "Сочи". В составе "Зенита" Кокорин стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны. За сборную России форвард провел 48 матчей, забил 12 голов.

"Фиорентина" после 19 матчей занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 21 очко. В ближайшем матче серии А команда из Флоренции 29 января сыграет на выезде с "Торино".