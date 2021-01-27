Флик может покинуть «Баварию» по окончании сезона

Главный тренер германской "Баварии" Ханс-Дитер Флик может покинуть футбольный клуб до истечения контракта. Об этом сообщает издание Bild

По словам источника, решение Флика может быть связано с уходом главы правления клуба Карла-Хайнца Румменигге, который поддерживает тренера. Сообщается, что проблемой для клуба являются напряженные отношения между тренером и спортивным директором "Баварии" Хасаном Салихамиджичем.

В качестве третьей причины издание называет возможность ухода Флика в сборную Германии, поскольку в период с 2006 по 2014 год он был помощником главного тренера сборной Йоахима Лёва.