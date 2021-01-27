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Прогнозы и ставки на «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Моуринью постарается помешать Клоппу выйти из кризиса 

Партнерский материал 22 минуты назад
28 января в матче 20-го тура АПЛ сыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». И для тех, и для других эта встреча — один из последних шансов вмешаться в борьбу за чемпионство. Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз и ставки на матч АПЛ 28 января, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

28 января пройдет матч 20-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Начало прямой трансляции на Окко Спорт в 23:00 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния гостей. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» в основное время можно с коэффициентом 2.20, что соответствует 42% вероятности. Успех «Тоттенхэма» аналитики оценили коэффициентом 3.25 (30%), ничья в основное время идёт за 3.50 (28%).
Эксперты ждут высокой результативности в матче АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.77, а на тотал меньше 2.5 ставят за 2.05. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: какие делать ставки на матч АПЛ 28 января

«Тоттенхэм» подходит к этой встрече в хорошем настроении. Команда Жозе Моуринью идет на 6-м месте в турнирной таблице, но по потерянным очкам опережает «Ливерпуль». Кроме того, «шпоры» неплохо размялись в Кубке Англии на скромном «Уикоме», победив 4:1. Причем по ходу игры команда Моуринью уступала, но во втором тайме просто не оставила шансов сопернику. В чемпионате же у лондонцев серия из 4 матчей без поражений (2 победы и 2 ничьи), в последний раз «шпоры» проигрывали еще в прошлом году «Лестеру».
А вот «Ливерпуль» в кризисе. Уже больше месяца мерсисайдцы не выигрывают в Премьер-лиге, в последнем туре команда Юргена Клоппа уступила «Бернли» со счетом 0:1 и теперь идет лишь 5-й, отставая от «Ман Сити» уже на 7 очков. Не добавил настроения и вылет из Кубка Англии. «Ливерпуль» проиграл «МЮ» 2:3.
Для «Ливерпуля» ситуация однозначная — нужно побеждать. Иначе с мечтами о чемпионском титуле можно распрощаться. «Тоттенхэм» — серьезный соперник, но отступать некуда. Поэтому есть смысл рассмотреть ставку на победу «Ливерпуля», если не сейчас, то когда?! Чего-чего, а мастерства у команды Юргена Клоппа хватает. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 2.20.
Что касается хозяев поля, то скорее всего Жозе Моуринью изберет на предстоящий матч оборонительную тактику. Португалец — большой мастер парковать автобусы в штрафной, а Кейн и Сон Хын Мин могут использовать любой, даже самый небольшой шанс для взятия ворот. И все-таки голевой феерии здесь ждать не стоит. БК «Фонбет» предлагает на то, что в предстоящем матче будет меньше 3 забитых мячей, коэффициент 2.05.
А еще можно попробовать проверить ставки на точный счет! Например, выбрать минимальную победу мерсисайдцев. БК «Фонбет» предлагает на победу команды Юргена Клоппа со счетом 1:0 коэффициент 9.50. Ставите 1000 рублей — получите 9500 рублей в случае успеха!
Зарегистрируйтесь в БК «Фонбет» и делайте ставки на «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» и другие матчи АПЛ!
Футбол , Юрген Клопп , Фонбет
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