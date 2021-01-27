Малафеева выписали из больницы 

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19 января сообщалось, что экс-футболист госпитализирован с коронавирусом. Жена Малафеева Екатерина сообщала, что у мужа большое поражение легких и высокая температура.

«Вылечили, отпустили. Всем спасибо за поддержку. Берегите себя», — написал Малафеев.

Ранее он сообщал, что «больше всего врачи опасались тромбоза. Но, к счастью, осложнений нет. Зона поражения легких уменьшается.