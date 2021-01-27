Российского футболиста удалили с поля дважды за день 

Российский полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов был удален с поля в двух товарищеских матчей за один день. Об этом сообщается в Twitter -аккаунте клуба.

21-летний хавбек принял участие в двух контрольных встречах «быков». В первом матче с латвийской «Ригой» Сулейманов покинул поле на 23-й минуте. Второй матч «Краснодар» проводил с солигорским «Шахтером». Сулейманов провел на поле большую часть встречи и был удален на 78-й минуте.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сулейманов провел 18 матчей и забил три гола. В 2019 году стал лауреатом премии «Первая пятерка», став лучшим молодым футболистом РПЛ.