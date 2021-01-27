Миранчук забил гол в ворота «Лацио» в Кубке Италии

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"Аталанта" в среду на своем поле обыграла "Лацио" в четвертьфинале Кубка Италии.

Gol de Aleksey Miranchuk. La Atalanta se adelanta en el marcador con un jugador menos. Segundo gol consecutivo en coppa Italia 💙 pic.twitter.com/Gik5r1R3QP— ⁷²⚡ (@Eliam_91) January 27, 2021 Миранчук при счете 2:2 получил передачу в штрафной римлян и пробил мимо голкипера в нижний угол ворот. Через две минуты после забитого мяча 25-летний российский полузащитник был заменен.

Гол в ворота римского клуба стал для российского полузащитника четвертым за "Аталанту". Ранее Миранчук забил по одному мячу в Лиге чемпионов, чемпионате Италии и Кубке страны.