Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев высказался о переходе нападающего Александра Кокорина в "Фиорентину".
Об этом сообщает Sport24. По его словам, то, что 29-летний форвард ушел из московского "Спартака" на понижение зарплаты, не очень хорошо для его будущего.
Специалист отметил, что итальянский чемпионат является специфическим, и предсказать перспективы россиянина в "Фиорентине" непросто.
"Если ему удастся найти для себя подходящую среду и вдохновение, то все получится", — заявил Писарев.
Ранее сообщалось, что "Аталанта" из Бергамо обыграла римский "Лацио" в матче 1/4 финала Кубка Италии.