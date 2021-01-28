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Сульшер обвинил судей в поражении от «Шеффилда» 

Советский спорт и ещё 1 53 минуты назад
Манкунианцы не смогли вернуть себе лидерство в турнирной таблице АПЛ.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после поражения от «Шеффилда» (1:2) в матче 20-го тура АПЛ раскритиковал работу арбитров.

«Мы все время владели мячом, но когда пропускаешь два обидных гола, всегда сложно. Мы не создали достаточно опасных моментов. Они хорошо оборонялись, надо отдать им должное.

В эпизоде с первым голом был фол, Билли Шарп врезался в Де Хеа. С нашей же стороны не было нарушения, когда гол был отменен. Судья допустил две ошибки.
Мы играли очень небрежно при втором голе, ужасно. Мы не вынесли мяч, приняли три-четыре плохих решения.
Нет времени жалеть себя, потому что в субботу игра с «Арсеналом». Мы должны забыть об этом поражении, извлечь уроки и двигаться дальше», — цитирует норвежца BBC Sport.
Напомним, вчера «МЮ» на своем поле уступил «Шеффилду» со счетом 1:2. В составе победителей голами отметились Кин Брайан и Оливер Берк, у проигравший отличился Гарри Магуайр.
С 40 очками после 20 туров «красные дьяволы» остались на втором месте в турнирной таблице. От лидирующего «Манчестер Сити» команда Сульшера отстает на одно очко, сыграв на одну игру больше.
30 января манкунианцы сыграют в гостях с «Арсеналом».
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Комментарии
Футбол , Видео , Билли Шарп , Гарри Магуайр , Оливер Берк , Манчестер Юнайтед
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