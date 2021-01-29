Ибрагимович и Лукаку получили по матчу дисквалификации

Нападающие Златан Ибрагимович («Милан») и Ромелу Лукаку («Интер») получили одноматчевые дисквалификации по итогам четвертьфинального матча Кубка Италии, однако игрокам могут грозить и более серьезные наказания, утверждает Sky Sport.

Форварды стали участниками потасовки с обоюдными оскорблениями в концовке первого тайма дерби и получили по желтой карточке. Лукаку пропустит первый полуфинальный матч Кубка Италии против «Ювентуса» из-за перебора предупреждений. Ибрагимович во втором тайме матча с «Интером» получил вторую желтую карточку, которая превратилась в красную и вынудит игрока пропустить матч Кубка Италии в будущем.