Ибрагимович и Лукаку получили по матчу дисквалификации

Нападающие Златан Ибрагимович («Милан») и Ромелу Лукаку («Интер») получили одноматчевые дисквалификации по итогам четвертьфинального матча Кубка Италии, однако игрокам могут грозить и более серьезные наказания, утверждает Sky Sport.
Форварды стали участниками потасовки с обоюдными оскорблениями в концовке первого тайма дерби и получили по желтой карточке. Лукаку пропустит первый полуфинальный матч Кубка Италии против «Ювентуса» из-за перебора предупреждений. Ибрагимович во втором тайме матча с «Интером» получил вторую желтую карточку, которая превратилась в красную и вынудит игрока пропустить матч Кубка Италии в будущем.
Однако федеральный прокурор может запросить открыть расследование по факту возможной дискриминации в поведении футболистов — он пока не получил отчет от главного арбитра матча Паоло Валери.