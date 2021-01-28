Вратарь «Спартака» Максименко может перейти в английский клуб 

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Отмечается, что столичная команда в первую очередь заинтересована в приобретении футболиста из чемпионата Италии, однако клуб обращает внимание и на рынок Восточной Европы.

В нынешнем сезоне Максименко принял участие в 20 матчах, в которых пропустил 22 мяча.