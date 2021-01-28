Роналду могут оштрафовать за нарушение антиковидных правил

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может быть оштрафован за несоблюдение карантинных мер.

По информации Corriere dello Sport, футболист, вместе со своей невестой Джорджиной Родригес, пересек границу между регионами Пьемонт в Валле-д’Аоста. Они отправились на горнолыжный курорт, чтобы отпраздновать 27-летие девушки. Однако, обе административные единицы находятся в оранжевой зоне.

К тому же, как утверждает источник, они жили в отеле, который официально закрыт. Видео, на котором есть Роналду и Джорджина, попало в соцсети, но было удалено.

За нарушение мер по предотвращению распространения коронавируса португальцу грозит штраф. Напомним, Роналду пропустил матч 1/4 финала Кубка Италии в котором "Ювентус" обыграл СПАЛ 4:0.