Роналду нарушил антиковидные правила из-за своей девушки

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду нарушил антиковидные правила. Об сообщает Corriere dello Sport. По информации источника, нападающий вместе со своей девушкой Джорджиной выехал на горнолыжный курорт, расположенный в долине Валь Вени.

Сообщается, что пара остановилась в закрытом отеле и провела там два дня, празднуя день рождения Джорджины. В нынешнем сезоне итальянской Серии A Роналду провел 15 матчей, забил 15 мячей и отдал три результативные передачи.