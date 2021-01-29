«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки на матч АПЛ 30 января, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

30 января пройдет матч 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «МЮ». Начало прямой трансляции на Окко Спорт в 20:30 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния гостей. Сделать ставку на победу «МЮ» в основное время можно с коэффициентом 2.50, что соответствует 38% вероятности. Успех «Арсенала» аналитики оценили коэффициентом 2.80 (34%), ничья в основное время идёт за 3.40 (28%).

«Арсенал» — «МЮ»: какие делать ставки на матч АПЛ 30 января

«МЮ» в своем последнем поединке оконфузился: домашнее поражение от аутсайдера «Шеффилд Юнайтед» (1:2) и отставание по потерянным очкам от лидера — «Манчестер Сити» — уже 4 очка. Да и конкуренты совсем рядом: «Лестер» всего в одном балле, «Ливерпуль», даже несмотря на все свои проблемы, имеет всего 3 очка отставания.

Что до «Арсенала», то команда Микеля Артеты потихоньку выправляет свое положение. Проигрывали в АПЛ «канониры» последний раз больше месяца назад — 19 декабря — а в последнем туре взяли реванш у «Саутгемптона» за поражение в Кубке Англии. В итоге подопечные Артеты идут на 9-й строчке, но до места в лигочемпионской зоне не так уж и далеко, всего 7 очков.

«Арсенал» не проигрывает «МЮ» четыре матча подряд, да и сейчас «канониры» в неплохой форме, а у команды Сульшера наметился спад. Кроме того, дома и стены помогают. Сложно сказать, получится ли у лондонского клуба выиграть, но вполне можно ставить на то, что «Арсенал» не проиграет. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.53

Если смотреть на последние 4 матча, то можно отметить, что они все были низовыми. Казалось бы — ставь и забирай денежки. Но если копнуть глубже, то можно отметить, что перед этим 4 матча прошли по верховому сценарию. Учитывая то, что мастерства в нападении и у тех, и у других предостаточно, можно рискнуть и пойти против тренда. Пора командам уже сыграть на тотал больше. БК «Фонбет» предлагает на то, что в предстоящем матче будет больше 3 забитых мячей, коэффициент 1.77

Точно так же предлагаем пойти против тренда и поставить на то, что обе команды забьют, пусть статистика последних матчей и говорит об обратном. Коэффициент на такой исход не самый высокий — 1.60, но курочка клюет по зернышку. С каждой поставленной 1000 рублей в случае успеха вы получите 600 рублей выигрыша!